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13 декабря 2017
10:47  13 декабря 2017 0

Донской запустил на ЕВРАЗ НТМК проект Года экологии

Установка, запущенная Сергеем Донским и Максимом Андриасовым, снизит выбросы НТМК на 20%Фото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК

Во вторник, 12 декабря, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Максим Андриасов запустили модернизированную установку сухого тушения кокса — УСТК в Нижнем Тагиле. Установка запущена в рамках Года экологии: она снизит выбросы НТМК на 20%. Запуск проводился с выставки «ЭКОТЕХ» в Москве в режиме телемоста с Нижним Тагилом. В Тагиле на пульте управления коксохимического производства установку запускали управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев и первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

«Хотел бы поблагодарить за такой подарок к нашей выставке, „Экотех“, и пожелать не останавливаться на достигнутом: впереди у вас много задач, и я уверен, мы вместе еще многое сделаем», — отметил на церемонии министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

Проекты ЕВРАЗ НТМК в области экологии высоко оценены региональными властями. В частности, модернизация УСТК на ЕВРАЗ НТМК была включена в четырехстороннее Соглашение о взаимодействии между ЕВРАЗ НТМК, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором РФ и правительством Свердловской области, и вошла в перечень мероприятий Года экологии в России.

Специалисты нашего комбината нашли решение: теперь газ, который ранее при сжигании давал выбросы в атмосферу, после предварительного очищения поступает в газопровод и используется как топливо в других подразделениях»,

— добавил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.

«Запуск модернизированной установки сухого тушения кокса на ЕВРАЗ НТМК — это значимый шаг металлургов во внедрении экологичных технологий в промышленности, — отметил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. — Только за последние годы компания направила на улучшение экологии на Урале более 8 млрд рублей».

«Проект модернизации установки сухого тушения кокса очень важен для Нижнего Тагила, он сделает воздух в городе чище, ведь мы на 20% снижаем выбросы комбината, — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона „Урал“ Максим Андриасов. — Нам особенно приятно, что такое решение применяется в России впервые, и разработали его наши сотрудники».

Охрана окружающий среды — приоритетное направление для ЕВРАЗа. Модернизация ЕВРАЗ Нижнетагильского меткомбината уже привела к снижению выбросов в атмосферу почти на четверть. Сейчас на ЕВРАЗ НТМК идет строительство новой доменной печи, которая будет обладать двумя полностью закрытыми литейными дворами, автоматизированными системами наружного охлаждения и загрузки сырья, мощными аспирационными установками и воздухонагревателями. Все используемые новшества позволяют в 2,5 раза повысить очистку воздуха и сократить использование воды. Усовершенствованная конструкция магистрального лотка для отвода шлака позволит предотвратить утечки оборотной воды. Благодаря внедрению новых технологий значительно снизится нагрузка на окружающую среду.

Виктор Жуков
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