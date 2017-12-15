Названа главная проблема в семейных отношениях россиян

19:43 15 декабря 2017 0

Исследование основано на запросах со словами «муж», «жена» и «ребенок» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Российские пользователи интернета считают главной проблемой в семье отсутствие любви между супругами. Об этом говорится в исследовании компании «Яндекс».

Так, запросы «если жена не любит мужа признаки» и «если муж не любит жену, какие признаки» стали наиболее востребованными в 2017 году из тех, что касаются взаимоотношений в семье. Вторым по популярности стал вопрос, изменяет ли вторая половина, и что при этом делать. На третьем месте — темы отказа одного из супругов заниматься сексом, передает телеканал 360.

При этом женщин беспокоят вопросы алкоголизма и нечистоплотности мужа, а также размер выплачиваемых алиментов и отсутствие официального трудоустройства супруга. Мужчины же спрашивали у «Яндекса», как себя вести, «если жена дура и истеричка» и «не умеет готовить». Также их волновала возможность развода, «если жена беременная», и «сохранить семью, если жена разлюбила».

Кроме того, у поисковика спрашивали, как сохранить здоровье и воспитывать детей, что предпринять, если ребенок врет, не слушается, лжет, стал воровать и не хочет учиться в школе. Исследование основано на запросах, полученных на территории России с 1 января по 30 ноября 2017 года, которые содержали слова «муж», «жена» и «ребенок».

Ранее «Яндекс» назвал самые популярные запросы Рунета. На первом месте оказался теракт на одной из станций метро Санкт-Петербурга.