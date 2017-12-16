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16 декабря 2017
15 декабря 2017
Главные новости Москвы
07:56  16 декабря 2017 0

Поклонская показала журналистам свою квартиру. ВИДЕО

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Депутат Госдумы уже продумала новогоднее менюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская провела экскурсию для представителей СМИ по своей московской квартире и рассказала, что подаст к новогоднему столу. По словам Поклонской, это будет классический набор блюд: оливье, селедка под шубой, шампанское, мандарины и «необыкновенная утка». Также скоро в свет выходит книга экс-прокурора Крыма, в которой она делится воспоминаниями о весне 2014 года.

В книге, помимо личного взгляда на крымскую весну, Поклонская расскажет подробности работы в Государственной думе РФ. На вопрос журналистов: «Какую книгу вы перечитываете каждый год?» — парламентарий ответила: «Постоянно меняющийся Уголовно-процессуальный кодекс», — приводит агентство Nation News ее слова.

Проводя небольшую экскурсию по сроей кухне, депутат показала журналистам именную бутылку шампанского, которое ей подарила племянница французского политика Марин Ле Пен. Кроме того, Поклонская призналась, что очень любит кофе и постоянно его пьет.

Летом 2017 года экс-прокурор Крыма уже показывала свою московскую квартиру. Тогда общественность смогла оценить скромное убранство жилища народной избранницы. На плите у нее стоял борщ, на подоконнике висели православные иконы, а на стенах — портреты царской семьи.

Семен Гринберг
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