Опубликован топ-10 автомобилей, которые хочется купить снова

Союз потребителей США опубликовал рейтинг автомобилей, получивших наивысшую оценку владельцев. В ходе исследования общественного мнения респонденты должны были ответить на вопрос, приобрели бы они снова такую же машину.
Лидером в этом списке стал электрокар Tesla Model S, владельцы которого отметили практичность машины и большой запас хода, пишут «Известия». Второе место автовладельцы присвоили Porsche 911 за его маневренность, отличную управляемость, высокие динамические характеристики, а также качественную автоматическую коробку передач.
В тройку лидеров попал и Chevrolet Corvette. За ним идут Lincoln Continental и пикап Ford F-350. В топ-10 также вошли родстер Mazda MX-5, гибридная Toyota Prius, кроссовер Tesla Model X, минивэн Honda Odyssey и Dodge Challenger.
Ранее эксперты составили топ-10 автомобилей, которые принесли их владельцам наибольшее разочарование. Как писало «URA.RU», первое место занял Mercedes-Benz GLA-Class из-за плохой коробки передач, жесткой подвески и проблем с шумоизоляцией.