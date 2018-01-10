Россияне назвали главных врагов государства. Согласно исследованию «Левада-Центра», две трети жителей считают, что наибольшая угроза нашей стране исходит от США, Украины и Европы.
Опрос россиян был проведен в декабре 2017 года. Доля респондентов, считающих, что у России есть враги, оказалась минимальной за последние пять лет. Сейчас это мнение разделяют 66%. В 2014 году угрозу из-за границы чувствовали 84% опрошенных, приводит цифры РБК.
Главным врагом государства россияне считают США (68%), на втором месте Украина (29%), на третьем — страны Евросоюза (14%). 23% опрошенных «Левада-Центром» уверены, что «наша страна окружена врагами со всех сторон», сообщает «Национальная служба новостей». Намного меньше респонденты опасаются стран Дальнего Востока (3%). Террористов из запрещенного в России «Исламского государства» опасаются 5%.