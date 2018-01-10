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10 января 2018
Главные новости Москвы
13:05  10 января 2018 2

Россияне рассказали, кого считают главными врагами государства. Террористы даже не вошли в тройку

США, комета,метеор,сирия, американский флаг, флаг сша, военная одежда, эмблема сша
Угрозу со стороны США чувствуют 68% опрошенных социологамиФото: depositphotos.com © URA.RU

Россияне назвали главных врагов государства. Согласно исследованию «Левада-Центра», две трети жителей считают, что наибольшая угроза нашей стране исходит от США, Украины и Европы.

Опрос россиян был проведен в декабре 2017 года. Доля респондентов, считающих, что у России есть враги, оказалась минимальной за последние пять лет. Сейчас это мнение разделяют 66%. В 2014 году угрозу из-за границы чувствовали 84% опрошенных, приводит цифры РБК.

Главным врагом государства россияне считают США (68%), на втором месте Украина (29%), на третьем — страны Евросоюза (14%). 23% опрошенных «Левада-Центром» уверены, что «наша страна окружена врагами со всех сторон», сообщает «Национальная служба новостей». Намного меньше респонденты опасаются стран Дальнего Востока (3%). Террористов из запрещенного в России «Исламского государства» опасаются 5%.

Александр Пономарев
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