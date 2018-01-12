22:28 12 января 2018 0

Успеха сочинских Олимпийских Игр России не повторить, считают аналитики Gracenote Фото: Наталья Борисова © URA.RU (архив)

Американская компания Gracenote представила медальный прогноз на зимние Олимпийские игры в Южной Корее. Если к участию в соревнованиях в независимом статусе были бы допущены все российские спортсмены, им досталось бы в общей сложности, 19 медалей, в том числе четыре золотых, шесть серебряных и девять бронзовых. Это соответствует шестому месту в медальном зачете.

Однако Россию в рейтинг победителей и призеров зарубежные аналитики пока не включили, объяснив, что пока неизвестно, кого из атлетов Международный олимпийский комитет (МОК) допустит до соревнований. Поэтому, по мнению американцев, первое место в медальном зачете займет Германия, на ее счету будет 14 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Второй станет Норвегия с 14 золотыми, 11 серебряными и 12 бронзовыми наградами. Третье место достанется сборной США с 10 золотыми, 10 серебряными и 9 бронзовыми наградами, пишет RT.

Напомним, из-за допингового скандала МОК отстранил Россию от участия в Олимпийских играх — 2018. Тем российским спортсменам, которые не были уличены в использовании допинга, разрешили выступать под олимпийским флагом. Уже утверждена форма атлетов из России без национальной символики. Вице-премьер России и бывший министр спорта Виталий Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпиад.

Также пожизненно дисквалифицировали российских хоккеисток. Результат российской женской сборной по хоккею на Олимпиаде в Сочи аннулировали, напоминает агентство Nation News. Аннулированы и многие результаты выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи. Пермские саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова уже подали иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Уральцы хотят оспорить решение МОК о лишении их олимпийских медалей и бессрочный запрет на участие в последующих Играх.