К экипировке российских хоккеистов предъявили массу требований (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный вариант формы, в которой сборная России по хоккею выступит на Олимпиаде в Пхенчхане. За основу экипировки взяли вариант, изначально разработанный для Игр 2018 года.

После решения МОК об отстранении спортсменов РФ от участия в соревнованиях после допинг-скандала, на форме появились надписи «Olympic Athlete from Russia» («олимпийский спортсмен из России»), сообщает RT.

Ранее, как писало «URA.RU», МОК потребовал убрать с костюмов и спортивного снаряжения национальных сборных герб и флаг РФ, а также исключить складывающиеся в российский триколор сочетания цветов. При этом, по словам пресс-секретаря Олимпийского комитета России Константина Выборнова, выступающих в Южной Корее под олимпийским флагом атлетов не возбраняется называть «Сборной России».

В такой экипировке будут играть российские хоккеисты

Фото: RT