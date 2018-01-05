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06 января 2018
05 января 2018
Главные новости Москвы
18:27  05 января 2018 5

МОК утвердил форму олимпийской сборной России по хоккею без национальной символики. ФОТО

Хоккейный матч ХК
К экипировке российских хоккеистов предъявили массу требований (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный вариант формы, в которой сборная России по хоккею выступит на Олимпиаде в Пхенчхане. За основу экипировки взяли вариант, изначально разработанный для Игр 2018 года.

После решения МОК об отстранении спортсменов РФ от участия в соревнованиях после допинг-скандала, на форме появились надписи «Olympic Athlete from Russia» («олимпийский спортсмен из России»), сообщает RT.

Ранее, как писало «URA.RU», МОК потребовал убрать с костюмов и спортивного снаряжения национальных сборных герб и флаг РФ, а также исключить складывающиеся в российский триколор сочетания цветов. При этом, по словам пресс-секретаря Олимпийского комитета России Константина Выборнова, выступающих в Южной Корее под олимпийским флагом атлетов не возбраняется называть «Сборной России».

В такой экипировке будут играть российские хоккеисты
Фото: RT

Владимир Васин
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