Мутко назвал примерное число российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко предположил, что на зимних Олимпийских играх в 2018 году в южнокорейском Пхёнчхане смогут выступить порядка 200 российских атлетов. Изначально же на игры планировалось отправить 500 спортсменов.
«Предварительный список состоял из 358 человек. Это те спортсмены, которые квалифицировались на Игры или вошли в квоту федераций. Мы понимаем, что в этом списке есть спортсмены, которые не соответствуют новым критериям, и мы исходим из того, что базовое число спортсменов будет меньше. Поэтому мы к этому были готовы и полагаем, что команда будет в районе 200 человек», — приводит RT слова Мутко.
Окончательное число россиян, которые выступят в составе команды «Объединенные спортсмены России», будет зависеть от игровых видов спорта и, в частности. от состава женской сборной по хоккею, добавил чиновник.
Накануне стало известно, что Международный олимпийский комитет сократил заявку сборной России на участие в Олимпиаде-2018 на 111 спортсменов.