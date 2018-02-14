05:57 14 февраля 2018 0

Поводом для разговора стала третья годовщина заключения вторых Минских соглашений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с украинским лидером Петром Порошенко. Беседа, которая прошла во вторник, 12 февраля, была продолжительной и состоялась по инициативе украинской стороны.

«Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран „нормандской четверки“, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по „нормандскому формату“ и американскими союзниками», — заявили в администрации президента Украины. «Зеркало недели» отмечает, что поводом для беседы двух сторон стала третья годовщина заключения вторых Минских соглашений.

Напомним, президент России Владимир Путин поздравил победителей всероссийского конкурса «Лидеры России». Глава государства лично встретился с ними в Кремле.