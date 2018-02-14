Российские телезвезды оказались в больнице в День всех влюбленных. ФОТО

21:16 14 февраля 2018 1

Одна сдача крови спасает три жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Акция «Вот так надо любить!» прошла в День всех влюбленных, 14 февраля, в городской клинической больнице №52 Москвы. В рамках мероприятия москвичи смогли сдать кровь для нуждающихся пациентов. К проекту решили присоединиться и телезвезды, поддерживающие общественную организацию «Патриотки России», например Эвелина Бледанс, рассказали «URA.RU» организаторы.

Акция прошла в рамках проекта «БлагоТворю». «Сегодня в России доноров не хватает, и поэтому не хватает крови для переливания. Мы хотим сделать донорство популярным. Здоровые, красивые и ответственные девушки — отличный способ обратить на проблему внимание тысяч людей, кто-то из которых обязательно захочет присоединиться и помочь другим людям», — пояснила лидер организации «Патриотки России», финалистка третьего сезона шоу «Холостяк» Галина Ржаксенская.

Акции прошла на базе ГКБ №23, где ежегодно врачи помогают более чем 60 тысячам пациентов. Донорская кровь требуется здесь регулярно, а иногда и вовсе становится единственным спасением для больных. «Мы стараемся создать такую атмосферу, чтобы все понимали, что быть донором — безопасно, полезно и ответственно», — сказала завотделением переливания крови ГКБ №52 ДЗМ Оксана Карпова.

Организация «Патриотки России» объединяет девушек, публично осуществляющая социально значимые проекты. Ее целью является сделать искреннюю заботу о своей стране и обществе модным и престижным занятием. Девиз организации: «Люби Россию делом!»