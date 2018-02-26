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26 февраля 2018
15:01  26 февраля 2018 9

Кадыров назвал Латвию «моськой» после запрета на въезд в страну

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Кадыров пригласил латышей в ЧечнюФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал запрет Сейма Латвии на его въезд в страну. Он иронично обратился к своим подписчикам в Telegram за советом, как можно въехать в Латвию, «минуя кордоны».

«Визит в Латвию был целью всей моей жизни. Днем и ночью, на работе и дома мечтал о поездке в Ригу. И теперь, когда удалось выбрать для этого два-три дня, Сейм Латвии сообщает, что мне запрещен въезд», — иронизировал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что «очень расстроился», и в ответ на запрет пригласил латышей в гости в Чечню. Он пришел к выводу, что Сейм при принятии такого решения «пытался угодить слону», ведь «что же еще делать моське».

Напомним, что ранее Рамзан Кадыров и председатель СК РФ Александр Бастрыкин оказались невъездными в Латвию, сообщала «Национальная служба новостей». Власти внесли их в «черный список» в связи с делом Сергея Магнитского. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил на своей страничке в Twitter о списке из 49 фамилий, которым по решению сейма отныне запрещен въезд в республику.

Ольга Кулакова
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