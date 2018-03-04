СКР проверит обстоятельства посадки в Москве «Боинга» с лопнувшим колесом

По факту приземления в аэропорту Домодедово авиалайнера Boeing 737 авиакомпании «Нордавиа» с поврежденным шасси организована доследственная проверка. Представители СКР на транспорте намерены выяснить все обстоятельства ЧП.
По информации следователей, на борту лайнера находились 137 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. «Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий. Направленных на установление обстоятельств и причин случившегося, — сообщили представители Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
Лайнер обследовали сотрудники Следственного комитета, передает RT.
Напомним, лайнер, следовавший из Барселоны в Москву вечером в субботу, 3 марта, совершил посадку в Домодедово. Как писало «URA.RU», несмотря на сообщения о полете в штатном режиме, лайнер около 30 минут кружил над аэропортом. По некоторым данным, шины Боинг мог потерять еще при взлете: ряд СМИ сообщил об обнаружении на взлетной полосе кусков резины от поврежденного шасси.