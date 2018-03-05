Звезда «Гарри Поттера» борется с сексуальными домогательствами татуировкой с грамматической ошибкой

Известная актриса Эмма Уотсон показала временную татуировку, сделанную специально для церемонии вручения премий «Оскар», на вечеринке журнала Vanity Fair. Пользователи Сети обнаружили в ней грамматическую ошибку.
На левой руке 27-летней кинозвезды нанесена надпись «Times Up» — без необходимого в этом случае апострофа перед буквой «s». Уотсон сделала временную татуировку, чтобы подчеркнуть свою приверженность к идеям феминизма и борьбе с сексуальными домогательствами, передает «Газета.ru».
Эмма Уотсон известна широкой публике своими ролями в фильмах «Затмение», «Сфера», «Ной», «Красавица и чудовище», «Колония Дигнидад», а также в популярной фэнтези-саге «Гарри Поттер». Голливудская звезда исполнила роль Гермионы Грейнджер.