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11 марта 2018
10 марта 2018
00:19  11 марта 2018 0

Матом Жириновского будет заниматься Генпрокуратура. На кандидата в президенты пожаловался Центризбирком

Встреча кандидата в президенты России Владимира Жириновского со студентами УрФУ. Екатеринбург , жириновский владимир, жест рукой
Несдержанность лидера ЛДПР в выражениях довела его до ГенпрокуратурыФото: Анна Майорова © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Глава российской Центральной избирательной комиссии (ЦИК), комментируя поведение кандидата в президенты РФ от ЛДПР Владимира Жириновского, сообщила, журналистам, что этим вопросом будет заниматься Генпрокуратура. По словам главы ЦИК, речь идет о нецензурной брани, которую позволил себе «один из кандидатов» в ходе теледебатов.

«Один из кандидатов это безобразие позволил себе — нецензурную брань, — заявила Элла Памфилова в эфире телеканала НТВ. — И мы сразу отреагировали — соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру».

Напомним, инцидент, о котором идет речь, произошел в конце февраля на канале «Россия 1» в эфире программы Владимира Соловьева. Как писало «URA.RU» Жириновский сперва потребовал от ведущего закрыть другому кандидату, Ксении Собчак, рот, а затем в нецензурной форме назвал ее женщиной с «пониженной социальной ответственностью». Собчак плеснула в Жириновского водой из стакана. После случившегося оба претендента на пост главы государства почувствовали себя оскорбленными и подали жалобы в прокуратуру.

Между тем, по словам Эллы Памфиловой, мат — не единственная претензия ЦИК к кандидатам. Так, по установленным требованиям, в дебатах соискатель поста президента должен участвовать лично, а не присылать своих представителей. Если возможности участвовать в дебатах лично нет, то лучше и вовсе от них отказаться, как это сделал «один кандидат-самовыдвиженец», заявила глава ЦИК.

Евгений Александров
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