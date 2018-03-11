Глава российской Центральной избирательной комиссии (ЦИК), комментируя поведение кандидата в президенты РФ от ЛДПР Владимира Жириновского, сообщила, журналистам, что этим вопросом будет заниматься Генпрокуратура. По словам главы ЦИК, речь идет о нецензурной брани, которую позволил себе «один из кандидатов» в ходе теледебатов.
«Один из кандидатов это безобразие позволил себе — нецензурную брань, — заявила Элла Памфилова в эфире телеканала НТВ. — И мы сразу отреагировали — соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру».
Напомним, инцидент, о котором идет речь, произошел в конце февраля на канале «Россия 1» в эфире программы Владимира Соловьева. Как писало «URA.RU» Жириновский сперва потребовал от ведущего закрыть другому кандидату, Ксении Собчак, рот, а затем в нецензурной форме назвал ее женщиной с «пониженной социальной ответственностью». Собчак плеснула в Жириновского водой из стакана. После случившегося оба претендента на пост главы государства почувствовали себя оскорбленными и подали жалобы в прокуратуру.
Между тем, по словам Эллы Памфиловой, мат — не единственная претензия ЦИК к кандидатам. Так, по установленным требованиям, в дебатах соискатель поста президента должен участвовать лично, а не присылать своих представителей. Если возможности участвовать в дебатах лично нет, то лучше и вовсе от них отказаться, как это сделал «один кандидат-самовыдвиженец», заявила глава ЦИК.