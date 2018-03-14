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14 марта 2018
15:05  14 марта 2018 0

Песков оценил отношения США и России. «Вряд ли можно упасть ниже пола»

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
По мнению Пескова, кадровые перестановки вряд ли ухудшат отношения России и СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что назначение экс-директора ЦРУ Майкла Помпео на должность госсекретаря США вместо Рекса Тиллерсона вряд ли ухудшит отношения Вашингтона и Москвы. Он говорит о надежде на конструктивизм и трезвый подход во взаимных отношениях.

«Вряд ли можно упасть ниже пола. В этом плане опасаться чуть низшего ухудшения [отношений] вряд ли приходится», — приводит слова Пескова Life.ru.

Напомним, президент США Дональд Трамп 13 марта написал на своей странице в Twitter о том, что Помпео займет пост госсекретаря вместо Тиллерсона, сообщал RT. Трамп поблагодарил Тиллерсона за службу.

Ольга Кулакова
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