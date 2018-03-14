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14 марта 2018
13 марта 2018
03:23  14 марта 2018 0

Apple объявила дату презентации новых устройств

На мероприятии также представят новые версии операционных системФОТО: Flickr, atmtx

Американская корпорация Apple назвала дату ежегодного мероприятия для разработчиков WWDC 2018. Конференция будет проходить с 4 по 8 июня в Сан-Хосе в McEnery Convention Center.

Примечательно, что в прошлом году презентация новинок от Apple проходила в этом же калифорнийском городе. Зал рассчитан более чем на шесть тысяч гостей, и среди них будут присутствовать около тысячи разработчиков «яблочной» продукции.

На мероприятии планируют представить новые версии операционных систем, такие как macOS, iOS, watchOS, а также tvOS, а согласно прогнозам аналитиков, на выставке также покажут новые устройства от Apple, передает «Экономика сегодня».

Напомним, в этом году Apple планирует выпустить бюджетный MacBook Air. Он будет стоить значительно меньше своего предыдущего аналога. За счет этого американская компания собирается нарастить объемы продаж своих ноутбуков на 10-15 процентов.

Александр Черноскутов
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