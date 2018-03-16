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16 марта 2018
17:50  16 марта 2018 0

Собчак ответила Поклонской на просьбу сняться с выборов. «Надо ей завязывать с политикой»

Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения
Собчак посчитала Поклонскую некомпетентнойФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Бывшая ведущая «Дома-2» и кандидат в президенты Ксения Собчак посмеялась над обращением депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской в ЦИК. Автор претензии показалась Собчак некомпетентной.

«Поклонская просит снять меня с выборов из-за моей позиции по Крыму. Я не очень понимаю, как она проработала прокурором, если не знает, что в эти сроки и за „неуважение“ снять никого в принципе нельзя», — написала Собчак в Twitter. Кандидат в президенты добавила, что «надо ей [Поклонской — прим.ред.], конечно, завязывать с политикой, и начать все-таки изучать право».

Подписчики Собчак посчитали шутку не смешной. «Кто бы говорил про изучение права», «Нельзя вас снимать, вы все равно не тонете!», «Ксения Анатольевна, по вам специзолятор „Лефортово“ плачет», «А тебе может хватит играть в политика и пойти поиграть в ведущую?», — написали комментаторы.

Новость по теме
Поклонская попросила ЦИК снять Собчак с выборов

Напомним, депутат Госдумы РФ Поклонская попросила Центризбирком России снять с регистрации кандидата в президенты Ксению Собчак. Поклонскую возмутили слова Собчак об украинской принадлежности территории Крыма. «Конечно, я молчать не могу», — заявила Поклонская.

Ранее Собчак довели до слез на теледебатах в эфире «России-1» у Владимира Соловьева. Она обвинила присутствующих в том, что они перебивают и оскорбляют ее, расплакалась и ушла из студии.

Выборы президента России состоятся 18 марта. В них участвует восемь кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин, кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин и лидер «Партии Роста» Борис Титов.

Наталья Михалева
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