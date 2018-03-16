Поклонская попросила ЦИК снять Собчак с выборов

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская направила в Центризбирком России запрос с просьбой снять с регистрации кандидата в президенты Ксению Собчак. Поклонскую возмутили слова Собчак об украинской принадлежности территории Крыма.
«Конечно, я молчать не могу. Поэтому и направила соответствующий депутатский запрос на имя председателя ЦИК России и прошу снять с регистрации кандидата в президенты Собчак за нарушение закона», — цитирует RT слова Поклонской. По ее мнению, кандидату в президенты России непозволительно говорить, что какая-то часть России не принадлежит стране. Осенью 2017 года Собчак заявила, что Крым принадлежит Украине с точки зрения международного права, напоминает портал Newinform.com.
Ранее кандидат в президенты России, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, заявил, что Ксению Собчак нужно посадить в тюрьму за высказывания о принадлежности Крыма к Украине. Кроме того, политик отметил, что такой человек не имеет права участвовать в президентских выборах, пишет сайт «Подмосковье сегодня». Однако глава Центризбиркома Элла Памфилова указала, что никто из зарегистрированных кандидатов в президенты России не будет исключен из бюллетеня.
Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта. На этот пост претендует восемь кандидатов. В избирательном бюллетене их имена будут располагаться в таком порядке: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).