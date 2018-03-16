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16 марта 2018
13:16  16 марта 2018 0

Поклонская попросила ЦИК снять Собчак с выборов

Творческая встреча с Натальей Поклонской в ТД
Депутат отправил запрос на имя председателя ЦентризбиркомаФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская направила в Центризбирком России запрос с просьбой снять с регистрации кандидата в президенты Ксению Собчак. Поклонскую возмутили слова Собчак об украинской принадлежности территории Крыма.

«Конечно, я молчать не могу. Поэтому и направила соответствующий депутатский запрос на имя председателя ЦИК России и прошу снять с регистрации кандидата в президенты Собчак за нарушение закона», — цитирует RT слова Поклонской. По ее мнению, кандидату в президенты России непозволительно говорить, что какая-то часть России не принадлежит стране. Осенью 2017 года Собчак заявила, что Крым принадлежит Украине с точки зрения международного права, напоминает портал Newinform.com.

Ранее кандидат в президенты России, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, заявил, что Ксению Собчак нужно посадить в тюрьму за высказывания о принадлежности Крыма к Украине. Кроме того, политик отметил, что такой человек не имеет права участвовать в президентских выборах, пишет сайт «Подмосковье сегодня». Однако глава Центризбиркома Элла Памфилова указала, что никто из зарегистрированных кандидатов в президенты России не будет исключен из бюллетеня.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта. На этот пост претендует восемь кандидатов. В избирательном бюллетене их имена будут располагаться в таком порядке: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Иван Шестак
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