На Урале Путин уверенно лидирует в гонке за кресло президента

02:49 19 марта 2018 0

После обработки половины протоколов территориальных комиссий никто уже не сомневается в победе действующего главы государства Фото: ЦИК РФ

По информации ГАС Выборы, действующий президент России Владимир Путин лидирует в уральском регионе со значительным отрывом о оппонентов. Самый большой процент голосов избирателей ему удалось набрать на Ямале — почти 86%. Чуть меньший результат в Тюменской области — 82,4%. В остальных регионах Путин также одерживает победу, собрав более 70% голосов.

Так, в Челябинской области результат Владимира Путина 73,12%, в Курганской области 73,48%, в Пермском крае — 75,21%, в ХМАО — 75,15%. Что касается кандидата от КПРФ Павла Грудинина, то его результат на Урале также не слишком отличается от показателей по стране в целом. За исключением, пожалуй, Ямала: там он оказался не на втором, а на третьем месте, уступив Владимиру Жириновскому с отрывом в два процента. У них, соответственно, 6,11% и 4,61% соответственно.

Больше всего «кандидат от народа» набрал в Зауралье — 13,57%. В Челябинской области 12,94%, в Югре 12,44%, в Пермском крае — 10,69%, в Тюменской области 7,53%. Тройку лидеров замыкает Владимир Жириновский. В Курганской области он набирает 8,78% голосов, в Югре — 7,4% на Южном Урале — 7,12%, в Прикамье — 6,96%, в Тюменской области — 6,27%, в ЯНАО — 6,11%. Остальные кандидаты на пост главы государства редко где (предварительно) сумели преодолеть двухпроцентный барьер.

Так, Ксения Собчак только в Пермском крае пока набрала 2,14% голосов. Результаты остальных кандидатов чаще всего и вовсе не достигают 1%.

Что касается Свердловской области, то здесь после обработки 98% бюллетеней результаты такие: Владимир Путин — 74,77%, Павел Грудинин — 11,44%, Владимир Жириновский — 6,73%. Далее следуют Ксения Собчак (2,18%), Григорий Явлинский (1,36%), Борис Титов (0,94%), Сергей Бабурин (0,73%) и Максим Сурайкин (0,64%).

Напомним, после обработки в ЦИК РФ более 50% протоколов избирательных комиссий, Владимир Путин одерживает убедительную победу в первом туре голосования — у него уже 75,01% (21 930 657 голосов). На втором месте Павел Грудинин с 13,38% (3 913 060 голосов). Замыкает тройку лидеров Владимир Жириновский — у него 6,34% (1 852 937 голосов).