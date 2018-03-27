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27 марта 2018
18:33  27 марта 2018 0

Тренер Загитовой объяснила, почему олимпийская чемпионка провалила мировое первенство

Алина Загитова после Олимпиады немного потеряла форму, считает ее тренерФото: Wikimedia Commons

Тренер олимпийской чемпионки в женском фигурном катании Алины Загитовой Этери Тутберидзе озвучила причины провала подопечной на чемпионате мира. По словам женщины, у Алины прошел пик формы.

«На чемпионат Алина приехала слегка размазанной. Сказалось то, что пик формы, набранный к Олимпиаде, прошел. Хотя все ровно могла откататься, чисто. Главное, чтобы спортивная злость осталась», — приводит ТАСС слова Тутберидзе. Ранее в беседе с «Федеральным агентством новостей» Даниил Глейхенгауз, постановщик программы российской фигуристки Алины Загитовой на чемпионате мира, заметил, что девочке всего 15 лет и прошедший чемпионат мира стал для нее первым.

Как напоминает «Национальная служба новостей», спортсменка три раза упала во время произвольной программы. Сайт «Подмосковье сегодня» уточняет, что после неудачного старта Загитова прогулялась с членами команды по Милану; это помогло ей настроиться на выступления в показательной программе. По итогам соревнований Загитова показала пятый результат.

Данил Бардин
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