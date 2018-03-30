Следователи проверяют администрацию Кемерова после трагедии в «Зимней вишне»

Следователи начали опрос чиновников в мэрии Кемерово. Главный вопрос — как допустили ввод в эксплуатацию торгового центра, не отвечающего правилам пожарной безопасности.
В ходе следственных мероприятий проверяются все должностные лица, причастные к выдаче разрешений, сообщает телеканал 360. Конкретные возможные фигуранты при этом пока не называются.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стал одной из крупнейших трагедий в новейшей российской истории. В огне погибло 64 человек, большинство из которых дети. Всю неделю в стране продолжаются траурные мероприятия.
Ранее в рамках расследования дела была задержана руководитель компании-собственника помещения — «Кемеровского кондитерского комбината» Юлия Богданова. Установлено, что сотрудники неоднократно предупреждали ее об опасности, но она эти обращения игнорировала. Кроме нее, уголовное наказание грозит еще пяти фигурантам: техническому директору ТРЦ «Зимняя вишня» Георгию Соболеву, управляющей комплексом Надежде Судденок, охраннику Сергею Антюшину, Александру Никитину и Игорю Полозиненко — сотруднику и руководителю компании «Системный интегратор».