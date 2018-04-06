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06 апреля 2018
05 апреля 2018
00:30  06 апреля 2018 0

Высланные из Киева российские дипломаты объявлены «врагами Украины»

Евромайдан. Киев (Украина), митинг, флаг украины
Российские дипломаты включены в базу данных «Миротворец»Фото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Двенадцать из тринадцати российских дипломатов, которые покинули Украину из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Как указано на сайте, в списке оказались: Андрей Агафонов, Андрей Михайлов, Вадим Басинский, Сергей Семенов, Михаил Смирнов, Валерий Катуркин, Олег Бойков, Юрий Веретенников, Сергей Яковлев, а также Сергей Антонов, передает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, 4 марта экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. Власти Британии обвинили Москву в причастности к инциденту и первыми выслали из страны 23 российских дипломатов. Российская сторона все обвинения отрицает и обещает ответить зеркальными мерами всем, кто захочет выдворить послов РФ. 26 марта Украина приняла решение выслать из страны 13 российских дипломатов.

Александр Черноскутов
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