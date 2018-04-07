Сын Табакова высказался о назначении Машкова на место отца

Сын народного артиста СССР Олега Табакова Антон прокомментировал предложение назначить новым художественным руководителем театра «Табакерка» актера Владимира Машкова. По его мнению, Машков сможет продолжить дело его отца.
«Я замечательно отношусь к кандидатуре Володи, считаю, что это хорошее назначение, и если у него будут силы и здоровье, то он доведет дело своего учителя до победного конца», — цитирует Антона Табакова телеканал RT. Табаков отметил также, что считает Машкова талантливым актером и режиссером и верит, что ему удастся сохранить театр, уточняет агентство Nation News.
Вопрос о новом художественном руководителе театра возник после похорон Олега Табакова. Известный актер умер 12 марта в московской больнице.