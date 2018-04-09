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09 апреля 2018
Главные новости Москвы
23:41  09 апреля 2018 0

Власти нашли способ избежать экологического бедствия в Подмосковье

Клипарт. Сентябрь. Часть I, дым, экология, утро, ммк, рассвет
Автоматическая система контроля экологии начнет работать в 2019 годуФото: Илья Московец © URA.RU

Москва намерена заключить с властями Московской области соглашение о создании единой системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Такие меры позволят наладить эффективный контроль за экологической обстановкой в регионе. Об этом 9 апреля журналистам рассказал председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

«Нужно в московском регионе вводить единую систему сводного расчета, который позволит учесть все источники загрязнения, как стационарные, так и мобильные. Доклады от экспертов и ученых показали, что наука дает широкие возможности для мониторинга воздушного бассейна и оперативного реагирования на изменения в атмосфере», — приводит РАПСИ слова Федотова.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, соглашение о сотрудничестве в сфере контроля за мониторингом экологии между Москвой и Подмосковьем уже подписано. До конца 2018 года власти заключат и другие соглашения, которые позволят автоматизировать этот процесс в регионе. После этого специалисты проведут исследования, чтобы определить места для размещения необходимого оборудования. Оно заработает в 2019 году.

Кроме того, во время совещания по проблемам чистоты атмосферного воздуха и утилизации отходов в московском регионе было предложено измельчать пищевые отходы и утилизировать их через канализацию. Это позволит снизить нагрузку на мусорные полигоны. Такой подход, как констатировал Михаил Федотов, требует модернизации очистных сооружений.

Сергей Демин
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