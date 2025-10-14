В Кремле предложили дождаться результатов встречи Трампа и Зеленского

Прежде чем, комментировать ситуацию с поставками Киеву крылатых ракет «Тоамагавк», нужно дождаться итогов встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая пройдет 17 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Давайте дождемся, посмотрим заявления, послушаем, проанализируем их. Сам президент подтвердил, что такая встреча состоится. Посмотрим на ее результаты», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Встреча Зеленского и Трампа состоится в пятницу, 17 октября, в Белом доме. Основной темой переговоров станут возможные поставки Украине американских ракет Tomahawk и систем ПВО Patriot. По данным Financial Times, США могут передать Киеву лишь от 20 до 50 крылатых ракет, что, по мнению экспертов, вряд ли существенно повлияет на ход боевых действий.
