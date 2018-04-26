22:36 26 апреля 2018 0

Певица не смогла скрыть свой недостаток Фото: Ольга Бузова, Instagram

Певица Ольга Бузова попала в антирейтинг красоты благодаря своим ненатренированным коленкам. Российская поп-звезда оказалась в одном ряду с возрастными Деми Мур и Шерон Стоун.

Рейтинг журнала Cosmopolitan был посвящен исключительно коленям. Список был лишен «призовых» мест, видимо, в виду того, что каждая попавшая в него женщина уже считает себя «победительницей». Так, об Ольге Бузовой авторы написали: «Ольга знает свои удачные ракурсы, в которых постоянно фотографируется, но даже они не всегда спасают телеведущую и певицу. Прокачанному прессу и стройной фигуре — „да“, а вот острым коленям — „нет“», — заявили модные бьюти-журналисты.

Коленки возрастной голливудской актрисы кому-то могут показаться красивей отечественных бузовских Фото: Cosmopolitan

Среди российских звезд в антирейтинг попали также Анна Седокова (ее коленки демонстрируют полноту) и актриса сериала «Универ» Наталья Рудова (ее отправили в тренажерный зал). По мнению коллег, дамы знают о своих недостатках, но все равно демонстрируют ножки. Смелостью этих женщин нужно восхищаться, заявили составители списка.