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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:41  28 апреля 2018 1

«Связной» и «Евросеть» объявили о слиянии

Продажа 6 го Айфона Курган, евросеть, айфон 6, жомар тутаев
Предполагается, что объединение позволит лучше понимать потребности пользователейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Группа SLV, контролирующий акционер «Связного», и ПАО «Мегафон», владелец 100% акций «Евросети», сообщили о слиянии компаний. Стороны подписали соглашение об объединении розничных сетей, сделку планируется завершить к середине мая.

Управлять объединенной розницей будет группа SLV, следует из заявления, опубликованного на сайте «Евросети». Согласно условиям соглашения, дочерняя компания «Мегафона» Lefbord Investment Limited передаст 100% акций владельца операционными компаниями «Евросети» Euroset N.V. владельцу операционных компаний «Связного» DTSRetail LTD. В итоге Lefbord Investment Limited должна получить 25% плюс одну акцию, а также два места в совете директоров объединенной компании, пишет телеканал 360.

По словам гендиректора ПАО «МегаФон» Сергея Солдатенкова, объединение позволит лучше понимать потребности пользователей и повысить качество обслуживания. «Мы также считаем, что объединение „Евросети“ и „Связного“ — это логичный шаг к оптимизации каналов дистрибуции на мобильном рынке», — добавил он.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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