«Связной» и «Евросеть» объявили о слиянии

Группа SLV, контролирующий акционер «Связного», и ПАО «Мегафон», владелец 100% акций «Евросети», сообщили о слиянии компаний. Стороны подписали соглашение об объединении розничных сетей, сделку планируется завершить к середине мая.
Управлять объединенной розницей будет группа SLV, следует из заявления, опубликованного на сайте «Евросети». Согласно условиям соглашения, дочерняя компания «Мегафона» Lefbord Investment Limited передаст 100% акций владельца операционными компаниями «Евросети» Euroset N.V. владельцу операционных компаний «Связного» DTSRetail LTD. В итоге Lefbord Investment Limited должна получить 25% плюс одну акцию, а также два места в совете директоров объединенной компании, пишет телеканал 360.
По словам гендиректора ПАО «МегаФон» Сергея Солдатенкова, объединение позволит лучше понимать потребности пользователей и повысить качество обслуживания. «Мы также считаем, что объединение „Евросети“ и „Связного“ — это логичный шаг к оптимизации каналов дистрибуции на мобильном рынке», — добавил он.