16:35 01 мая 2018 0

Главная площадь города была забита отдыхающими ФОТО: Александр Мальцев

Югорская столица — Ханты-Мансийск — отметила «Первое мая» в традиционном для небольшого города стиле. На центральной площади города собралось около трех тысяч югорчан, однако первые лица региона на празднике замечены не были (в столице соседнего Ямала — Салехарде — было около 300 митингующих).

Основная часть тождественной программы для жителей Ханты-Мансийска началась в полдень. Весь периметр центральной площади был оцеплен, попасть к главной сцене города можно было только пройдя через рамки металлоискателя под пристальным вниманием силовиков. Палатки с шашлыком, выпечкой и сладкой ватой остались за пределами полицейского «кордона», однако на самой площади бесплатно работала полевая кухня и каждый желающий мог попробовать гречневую кашу и горячий сладкий чай.

Синхронно с началом праздника в Ханты-Мансийске началась легкоатлетическая эстафета ФОТО: Наталья Анадеева

Накануне праздника в городе было объявлено штормовое предупреждение, но с утра погода была благосклонна — потеплело до + 3 градусов. Параллельно с началом ежегодной городской легкоатлетической эстафеты свою работу начали местные музыкальные коллективы с концертной программой «Весна идет, весне дорогу».

Муляжи боевого оружия вызвали огромный ажиотаж среди югорских детей ФОТО: Александр Мальцев

Примечательно, что на площади отсутствовали не только первые лица региона, но и высокопоставленные городские чиновники. Единственным вице-губернатором, появившимся на площади, оказался Алексей Заболеев. Губернатор ХМАО Наталья Комарова для празднования дня Весны и труда выбрала Сургут, куда поехала вместе со своим заместителем Алексеем Шипиловым.

Каждый желающий мог почувствовать себя настоящим пожарником ФОТО: Александр Мальцев

Как объяснил журналисту агентства источник в правительстве ХМАО, вице-губернаторы Всеволод Кольцов и Юрий Южаков находятся в отпуске за пределами региона, а первый вице-губернатор Геннадий Бухтин уехал в рабочую командировку. «Еще один заместитель Комаровой — Дмитрий Шаповал, который обычно не пропускает подобные праздники, находится на больничном, а вот заместители губернатора Павел Сидоров и Вера Дюдина традиционно не появляются на подобных публичных мероприятиях», — добавляет источник агентства.

Выставка специализированной техники «Славим человека труда» ФОТО: Наталья Анадеева

Главу города Ханты-Мансийска Максима Ряшина, тоже не удалось найти среди отдыхающих горожан. Также на празднике отсутствовали представители окружной думы ХМАО, как и любая агитационная символика политических партий. Основная часть отдыхающих собрались у выставки «Славим человека труда», где были представлены различные виды техники от пожарных и снегоуборочных машин, до машин скорой помощи. Сотрудники МЧС с помощью специальной установки разводили контролируемое пламя, а совсем юные жители города могли принять участие в тушении «пожара». Компанию им составила заместитель директора департамента общественных и внешних связей Югра Галина Липатова, которая снимала на мобильный телефон юных пожарников.

На площади собрались горожане всех возрастов ФОТО: Наталья Анадеева

Ближе к двум часам дня горожане стали покидать главную сцену города. «Хороший семейный праздник, сейчас немного прогуляемся по городу, а после пойдем на праздничный концерт в КТЦ «Югра Классик», — рассказали корреспонденту агентства отдыхающие девушки, которые представились Ангелиной и Снежаной, имея ввиду выступление камерного оркестра.