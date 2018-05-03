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03 мая 2018
14:52  03 мая 2018 0

Губернатор Омской области трудоустраивает известного екатеринбургского депутата

Первое заседание Екатеринбургской городской Думы, лобов илья
Илья Лобов ждет официального приглашения в Омскую областьФото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Екатеринбургской городской думы от «Справедливой России» Илья Лобов получит предложение о трудоустройстве в правительстве Омской области. Об этом сообщили «URA.RU» несколько знакомых с парламентарием политиков.

По их данным, омской губернатор Александр Бурков (до октября 2017 года возглавлял свердловское отделение «Справедливой России») обещал Лобову высокий пост. Однако конкретная должность, на которую он может быть назначен, пока не называется.

В случае переезда Ильи Лобова, он будет вынужден отказаться от участия в стартовавших выборах в Екатеринбургскую гордуму по округу №11. Вместо него оппозиционеры с большой долей вероятности выдвинут управляющего УК ЖКХ Октябрьского района Михаила Плешакова.

Дозвониться до Лобова не удалось. Он проводит майские праздники в дальних уголках Башкортостана, где сплавляется по местным рекам.

В пресс-службе свердловского отделения «Справедливой России» «URA.RU» заявили следующее: «Почему журналисты отправляют всех наших депутатов именно в Омск, а не, допустим, в Сочи? А если серьезно, то ничего о планах переезда Ильи Лобова не слышали. Он возглавляет одно из лучших местных отделений партии, является фаворитом предвыборной гонки в своем округе и объективно нужен партии здесь. Не думаю, что однопартийцы его так просто куда-то отпустят».

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
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