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05 мая 2018
04 мая 2018
06:46  05 мая 2018 0

Армия США объявила о начале военной операции в Сирии. Десятки истребителей и тысячи солдат уже в боевой готовности

НАТО, пентагон, медик, врач, ебиноборства, боевые искусства, нато, флаг нато
Авианосная ударная группа уже подошла к берегам СирииФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» объявила о начале воздушной операции в Сирии против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

О начале военной операции командование ВМС сообщило в пятницу, 4 мая, однако истребители-бомбардировщики начали выполнять боевые вылеты за день до этого, 3 числа, пишет ТАСС. Как подчеркнули военачальники, операция призвана «ликвидировать ИГ и угрозу, которую она представляет для международного сообщества». На борту атомного авианосца находятся 90 самолетов и вертолетов, а в состав всей ударной группы входят почти 6,5 тысяч военнослужащих.

Решение о развертывании АУГ власти США приняли на фоне обострения ситуации в Сирии, которая была вызвана ракетным ударом 14 апреля. Тогда США, Великобритания и Франция атаковали правительственные объекты и армейские склады. Это стало ответом на якобы имевшую место быть химическую атаку на город Дума.

Сергей Демин
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