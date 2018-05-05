06:46 05 мая 2018 0

Авианосная ударная группа уже подошла к берегам Сирии Фото: depositphotos.com © URA.RU

Авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» объявила о начале воздушной операции в Сирии против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

О начале военной операции командование ВМС сообщило в пятницу, 4 мая, однако истребители-бомбардировщики начали выполнять боевые вылеты за день до этого, 3 числа, пишет ТАСС. Как подчеркнули военачальники, операция призвана «ликвидировать ИГ и угрозу, которую она представляет для международного сообщества». На борту атомного авианосца находятся 90 самолетов и вертолетов, а в состав всей ударной группы входят почти 6,5 тысяч военнослужащих.

Решение о развертывании АУГ власти США приняли на фоне обострения ситуации в Сирии, которая была вызвана ракетным ударом 14 апреля. Тогда США, Великобритания и Франция атаковали правительственные объекты и армейские склады. Это стало ответом на якобы имевшую место быть химическую атаку на город Дума.