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11 мая 2018
09:19  11 мая 2018 0

Экс-ведущая «Орла и решки» оказалась на волосок от гибели. «Было впервые страшно до слез»

Натали Неведрова рассказала, как едва не попала в ДТП@nevedrova, Instagram

Бывшая ведущая популярного шоу «Орел и решка» Натали Неведрова поделилась со своими поклонниками историей, как она вместе со своей дочерью Мари-Николь едва не попала в ДТП. По словам Неведровой, если бы она вовремя не среагировала и не остановилась, то могла бы произойти трагедия.

«Гелик на полной скорости стал поворачивать налево прямо передо мной со второй полосы. У меня очень хорошая реакция. Я остановилась за секунду до столкновения. В машине была я и Мари-Николь. Мы обе пристегнуты. И мы обе очень хотим жить», — написала Неведрова на своей личной странице в Instagram. Она отметила, что водительский стаж у нее 10 лет, и за это время были различные случаи: «На меня даже летел грузовик, поворачивая со двора на мою главную дорогу. Тогда я увернулась и пострадала только задняя деверь». Однако в этот раз экс-ведущая отметила, что ей «впервые было страшно до слез», и чтобы успокоиться, она остановилась у обочины и сделала три глубоких вдоха.

Кроме того, Неведрова обратилась к ее поклонникам, попросив их быть аккуратнее на дороге. «Поворот, который вы пропустили не стоит жизни других людей», — отметила телезвезда. Фанаты артистки были встревожены информацией. «Еще секунда, и неизвестно, что бы было. Вам очень повезло, что у вас такая хорошая реакция», «Никуда не торопитесь! Лучше опоздать, задержаться, но перестраховаться. Никогда невозможно понять, что думают другие водители», «У вас хороший Ангел-хранитель», — прокомментировали сообщение пользователи Сети.

Иван Шестак
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