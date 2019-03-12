11 марта 2019

Александр Емельяненко вышел на свободу

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 01:33
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Турнир по смешанным единоборствам RCC2: Russian Cagefighting Championship в КРК
Александр Емельяненко отбыл 10 суток арестаФото: Анна Майорова © URA.RU

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко покинул СИЗО Минеральных Водах после 10 суток административного ареста. Такое наказание ему было назначено за неповиновение полиции.

Спортсмен, как напоминает RT, был задержан в Кисловодске 1 марта после ДТП. На тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения, отказывался предъявлять документы полиции, выражался нецензурной бранью и угрожал физической расправой.

На следующий день боец был отправлен под арест. 7 марта его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование.

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