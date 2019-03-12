Александр Емельяненко вышел на свободу

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко покинул СИЗО Минеральных Водах после 10 суток административного ареста. Такое наказание ему было назначено за неповиновение полиции.
Спортсмен, как напоминает RT, был задержан в Кисловодске 1 марта после ДТП. На тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения, отказывался предъявлять документы полиции, выражался нецензурной бранью и угрожал физической расправой.
На следующий день боец был отправлен под арест. 7 марта его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование.