В четверг, 7 марта, мировой суд в Кисловодске оштрафовал и лишил водительских прав бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за отказ после аварии пройти медицинское освидетельствование по требованию полиции. Сам боец опроверг обвинения, заявив, что силовики «спровоцировали ситуацию».
«Мировой судья постановил признать Емельяненко виновным в совершении административного правонарушения… подвергнуть штрафу в 30 тыс. рублей с лишением права управления автомобилем на один год и шесть месяцев», — приводит ТАСС слова судьи. Емельяненко, в свою очередь, не признал вину. По его словам, ситуация была «спровоцирована сотрудниками полиции», а от медосвидетельствования он не отказывался.
Это было решение по второму из трех административных дел спортсмена. По первому суд поместил его на 10 суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции. Протокол о «Нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части» суд пока не рассматривал.
Инцидент произошел под Кисловодском в ночь на 2 марта. Боец попал в двойное ДТП, пытаясь скрыться от полиции на золотом Mercedes. Остановившись, он заперся в автомобиле и отказывался подчиняться требованиям полицейских.