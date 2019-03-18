Но пенсионерка утверждает, что ей выдали заменители нужных медикаментов Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

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В городе Кировграде пенсионерке Валентине Казаковой выдали льготные лекарства, в которых ранее отказывали. Ситуация изменилась по итогам прокурорской проверки в поликлинике, инициированной после публикации в «URA.RU».

«По результатам рассмотрения представления прокуратуры пенсионерка была обеспечена необходимыми рецептами и впоследствии — лекарственными препаратами. Заведующая поликлиникой привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало, что пенсионерке отказали в рецепте на льготные лекарства. По словам женщины, ей требуются лекарства от гипертонии и сахарного диабета. От диабета ей удалось получить медикаменты, а от гипертонии — не получилось. Редакция «URA.RU» связалась с пенсионеркой, которая рассказала, что ситуация до сих пор напряженная.

«В больнице со мной говорят сквозь зубы, я теперь для них враг народа. Объяснили, что необходимые мне лекарства просто не были закуплены — то ли забыли про них, то ли решили экономить. За февраль получила, да не то — дали заменители. Мне эти лекарства никогда не выписывали, что-то просто на выброс. В итоге мне внук за деньги купил то, что надо. А при больнице открыли платный медцентр. Там работают эти же врачи. На бесплатном приеме у них ничего нет, а если придешь к нему же на платный прием — все есть. Не знаю, они, наверное, все лекарства сейчас только для платного центра закупают», — рассказала «URA.RU» Валентина Казакова.