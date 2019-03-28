Начал разрушаться карниз нижнетагильского театра, реконструированного по поручению Путина

Театр был реконструирован в 2014—2015 годы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У театра драмы в Нижнем Тагиле начал разрушаться карниз. Кусок этой части строения рухнул утром в субботу, 23 марта, рассказала «URA.RU» директор театра Ольга Анисимова.

Карниз начал разрушаться в районе угла, который постоянно намокает. После произошедшего рабочие отбили соседние участки, чтобы предотвратить подобные инциденты в дальнейшем. Анисимова рассказала «URA.RU», что у театра заключен договор с компанией «Кровспецстрой», которая обслуживает крышу здания и чистит ее от снега.

«Мы также попросили генподрядчика по реконструкции театра — компанию „Урал Инжиниринг“ (прошлое название „НеоКрил“ — прим.ред.) — провести обследование всего периметра карниза и посмотреть, где есть вызывающие опасения участки. Самое главное для нас — безопасность», — сказала директор театра. По мнению Анисимовой, ситуация «исправима», так как гарантийный срок по реконструкции театра, которая была проведена в 2014 году по распоряжению президента России Владимира Путина, еще не вышел. По словам директора драмтеатра, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев дал указание ликвидировать проблему с карнизом до конца месяца.

Большая часть средств на реконструкцию драмтеатра четыре года назад была выделена из регионального бюджета. Генподрядчиком работ на 400 млн рублей было выбрано ООО «Компания «НеоКрил», принадлежащее депутату Екатеринбургской городской думы Олегу Кагилеву.