Bloomberg: США введут санкции против российских банков

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 20:19
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Флаги США, флаг сша
Новые антироссийские санкции были подготовлены США в связи с отравлением СкрипалейФото: unsplash.com © URA.RU

Соединенные штаты Америки подготовили очередной проект санкций против России. Новые санкции были подготовлены в связи с инцидентом в Солсбери, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным источника издания, проект новых санкций согласовали в Государственном департаменте и Министерстве юстиции США. Теперь документ ожидает одобрения Белого дома. Агентство «Рейтер» сообщает, что новые санкции коснутся банковского сектора России.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в городе Солсбери в Великобритании 4 марта 2018 года, напоминает RT. По версии британских следователей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. На этом основании Лондон обвинил Россию в причастности к инциденту.

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