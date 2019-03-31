Жители свердловского города Камышлова, которые из-за аварии на насосной станции остались без воды, возмущены слишком медленным решением проблемы. По их мнению, городские власти оказались не готовы к подобным коммунальным ЧП.
«Вообще огонек, прям в выходные дни эти насосы сломались. Бегаешь, как дурачок, с пятилитровочками», — пишут администраторы группы «Подслушано Камышлов» в соцсети «ВКонтакте». Их возмущения поддержали и другие жители города: «С работы приехал, ни помыться, не постираться, … (ничего)», — комментирует пост Алексей Олонцев. «… (Замечательно), для социально значимых объектов [воду подвезут — прим. ред.], а остальные жители … (должны решать проблемы) как хотят. Ладно, если машина есть, да и то, почему люди должны ехать куда-то, искать, где вода», — отмечает Юра Чернышов. «Воды в магазинах уже нет, забрала все последние бутылки. Колонка работает, но вода еле-еле бежит, очередь 15 человек», — проясняет ситуацию Елена Заостровных.
В пресс-центре главного управления МЧС по Свердловской области «URA.RU» пояснили, что авария все еще устраняется. «Как проблема решится, сразу же сообщим», — подчеркнули представители ведомства. Также они отметили, что для социально-значимых объектов был организован подвоз питьевой воды, у остальных горожан, по информации МЧС, в шаговой доступности имеется доступ к колонкам, колодцам и скважинам.
Вечером 30 марта сотни домов, школы, детские сады и больницы Камышлова остались без воды из-за проблем на насосной станции. В связи с ремонтными работами без водоснабжения до сих пор находятся 298 многоквартирных и 146 частных домов, 12 детских садов, шесть школ, а также четыре объекта с круглосуточным пребыванием людей.