30 марта 2019
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Жители Камышлова, оставшиеся без воды, возмущены. «Бегаешь, как дурачок, с пятилитровочками!»

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 10:31
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Работники «Водоканала» размораживают колонку по ул. Климова. Курган, разморозка колонки, разморозка водопроводных труб, колонка, колонка водоразборная
Жители жалуются, что колонки работают еле-елеФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители свердловского города Камышлова, которые из-за аварии на насосной станции остались без воды, возмущены слишком медленным решением проблемы. По их мнению, городские власти оказались не готовы к подобным коммунальным ЧП.

«Вообще огонек, прям в выходные дни эти насосы сломались. Бегаешь, как дурачок, с пятилитровочками», — пишут администраторы группы «Подслушано Камышлов» в соцсети «ВКонтакте». Их возмущения поддержали и другие жители города: «С работы приехал, ни помыться, не постираться, … (ничего)», — комментирует пост Алексей Олонцев. «… (Замечательно), для социально значимых объектов [воду подвезут — прим. ред.], а остальные жители … (должны решать проблемы) как хотят. Ладно, если машина есть, да и то, почему люди должны ехать куда-то, искать, где вода», — отмечает Юра Чернышов. «Воды в магазинах уже нет, забрала все последние бутылки. Колонка работает, но вода еле-еле бежит, очередь 15 человек», — проясняет ситуацию Елена Заостровных.

В пресс-центре главного управления МЧС по Свердловской области «URA.RU» пояснили, что авария все еще устраняется. «Как проблема решится, сразу же сообщим», — подчеркнули представители ведомства. Также они отметили, что для социально-значимых объектов был организован подвоз питьевой воды, у остальных горожан, по информации МЧС, в шаговой доступности имеется доступ к колонкам, колодцам и скважинам.

Вечером 30 марта сотни домов, школы, детские сады и больницы Камышлова остались без воды из-за проблем на насосной станции. В связи с ремонтными работами без водоснабжения до сих пор находятся 298 многоквартирных и 146 частных домов, 12 детских садов, шесть школ, а также четыре объекта с круглосуточным пребыванием людей.

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