31 марта 2019

Коммунальная авария в Камышлове устранена. Но пить воду все равно нельзя

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 13:58
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Для жителей был организован подвоз водыФото: ГУ МЧС Свердловской области

В городе Камышлов Свердловской области завершились ремонтные работы на канализационной насосной станции. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Ведется заполнение системы водоснабжения. Использование населением воды в питьевых целях из системы водоснабжения временно ограничено», — отметили в ведомстве. Сейчас специалисты проводят хлорирование воды и мониторинг ее качества.

Авария на насосной станции в Камышлове произошла 30 марта вечером. Два канализационных насоса вышли из строя, в результате без воды остались 298 многоквартирных и 146 частных жилых домов, школы, больницы и детские сады.

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