В городе Камышлов Свердловской области завершились ремонтные работы на канализационной насосной станции. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Ведется заполнение системы водоснабжения. Использование населением воды в питьевых целях из системы водоснабжения временно ограничено», — отметили в ведомстве. Сейчас специалисты проводят хлорирование воды и мониторинг ее качества.
Авария на насосной станции в Камышлове произошла 30 марта вечером. Два канализационных насоса вышли из строя, в результате без воды остались 298 многоквартирных и 146 частных жилых домов, школы, больницы и детские сады.