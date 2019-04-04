Путин пообещал погрузиться на дно Балтики

Президент России Владимир Путин пообещал принять участие в церемонии «Вахта памяти» в честь красноармейцев, воевавших во время Великой Отечественной войны на подводных лодках в Балтийском море. Среди запланированных мероприятий — погружение на морское дно для поиска затонувших субмарин.
За семь поисковых операций специалистам удалось найти 14 затонувших подлодок, остальные будут искать в рамках «Вахты памяти». После того, как все субмарины найдут, по задумке авторов церемонии Владимир Путин должен спуститься под воду и установить на дне Финского залива памятную табличку. «Постараюсь [быть на мероприятии — прим. ред.]. Мне очень интересно», — приводит ТАСС слова президента.
Ранее отмели в Финском заливе присвоили имя начальника шифровальной службы времен Великой Отечественной войны Петра Белюсова, напоминает RT. Теперь она называется «Банка Белюсова».