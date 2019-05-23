22 мая 2019

В Москве мигранты удерживали школьников в подвале и заставляли рыть бассейн для сауны

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 01:59
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Рабочие заставили подростков рыть яму для бассейна, пишут СМИФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В московском районе Гольяново мигранты заманили трех школьников в подвал и заставили рыть котлован для бассейна на месте будущей сауны. Сейчас столичная полиция разбирается в произошедшем.

Об инциденте сообщили telegram-канал «112» и телеканал РЕН ТВ. По предварительным данным, семеро рабочих заманили трех несовершеннолетних подростков в подвал и удерживали там на протяжении нескольких часов, заставляя рыть яму.

Сами работы, к слову, по неподтвержденным данным, были связаны со строительством сауны. Сейчас правоохранители выясняют детали произошедшего. Рабочие, как сообщает РЕН, уже задержаны.

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