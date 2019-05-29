У Любови Богдановой, по ее словам, три собаки и семь кошек Фото: кадр из программы «Мужское.Женское», ВКонтакте.

Пенсионерка из Соликамска Зинаида Юрлова обвинила в эфире «Первого канала» свою соседку в жестоком обращении с собственной матерью и домашними животными. Женщина выступила с громкими заявлениеми в программе «Мужское.Женское», рассказав, что соседи сверху периодически топят ее квартиру, в том числе испражнениями животных.

По словам Юрловой, квартиру в доме на улице Большевистской она купила три года назад и сразу же сделала ремонт, однако сейчас квартире причинен серьезный ущерб. Проживающая этажом выше Любовь Богданова якобы систематически оставляет без присмотра 92-летнюю мать и домашних животных — кошек и собак. Чаще всего это происходит, когда соседка начинает пропивать пенсию.

«Мама просит есть, стучит в двери, окна, пол, — рассказала пострадавшая. — Собаки воют, скулят. Дурдом натуральный». При этом достаточно крупные собаки не выгуливаются, справляют свои естественные потребности прямо на пол, и все это течет через перекрытия в квартиру ниже.

Слова Юрловой подтвердила еще одна соседка, Надежда Чиркова. Она рассказала, что раньше Нина Баталова жила скромно, но чисто. Пока не вернулась из мест лишения свободы ее дочь Любовь, которая всегда увлекалась спиртным. «Бабушка в окошко кричит — «Я кушать хочу!», — рассказала Чиркова.

Сама Богданова уверена: соседи затеяли всю эту историю исключительно для того, чтобы «отжать» квартиру. «Почему я должна страдать из-за соседей? — недоумевает пенсионерка. — Они что, все трезвенники? А я, значит, одна алкашка?»