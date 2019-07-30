Дирижера Гергиева освистали на концерте в Германии

Художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева освистали зрители на открытии Байтройтского фестиваля в Германии. Выступление прославленного российского дирижера также осудили критики из немецкой газеты Die Zeit.
На открытии фестиваля Гергиев дирижировал оперу «Тангейзер». Театральные критики нашли исполнение худрука провальным. «Под руководством Гергиева произведение получилось неточным и размытым на длинных отрезках. Не продуманным, а, скорее, неуверенно бормочущим», — сказано в рецензии Die Zeit. По словам журналистов, зрители были разочарованы Гергиевым и якобы освистали его.
Причина неудовлетворительного исполнения, полагают критики, заключается в том, что дирижер редко участвует в репетициях и параллельно выступает на других площадках.
Одно из последних выступлений Гергиева в России состоялось 17 июня. Как напоминает RT, дирижер с Симфоническим оркестром Мариинского театра принял участие в открытии ХVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского.