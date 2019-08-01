01 августа 2019

В МЧС откликнулись на предложение США помочь тушить Сибирь

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Клипарт / Vlsergey / wikipedia.org / Екатеринбург, мчс, сброс воды, самолет, пожаротушение, бе-200, тушение лесных пожаров
В Минобороны планируют потушить все лесные пожары за пять днейФото: Vlsergey / wikipedia.org / CC BY-SA 3.0

Россия может воспользоваться предложенной США помощью для тушения горящих в Сибири лесов. Об этом сообщил глава департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев.

«В Сибири уже сейчас создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. Но не исключаем возможности воспользоваться предложением американских коллег», — цитирует Соловьева ТАСС.

Он отметил, что предложение помощи в подобных случаях является «обычной мировой практикой». К примеру, в 2005 году российские спасатели помогали в ликвидации последствий самого разрушительного в истории США урагана «Катрина», а в 2012 году россияне доставили помощь американцам, пострадавшим от урагана «Сэнди».

Ранее с предложением помочь в тушении пожаров выступил президент США Дональд Трамп. Российский лидер Владимир Путин поблагодарил его за «за столь внимательное отношение», напоминает RT.

В настоящий момент в Сибири горит около трех миллионов гектаров леса, зафиксировано более 230 очагов возгорания. Министерство обороны РФ планирует потушить все пожары за пять дней, передает «Царьград».

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