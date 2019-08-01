В МЧС откликнулись на предложение США помочь тушить Сибирь

Россия может воспользоваться предложенной США помощью для тушения горящих в Сибири лесов. Об этом сообщил глава департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев.
«В Сибири уже сейчас создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. Но не исключаем возможности воспользоваться предложением американских коллег», — цитирует Соловьева ТАСС.
Он отметил, что предложение помощи в подобных случаях является «обычной мировой практикой». К примеру, в 2005 году российские спасатели помогали в ликвидации последствий самого разрушительного в истории США урагана «Катрина», а в 2012 году россияне доставили помощь американцам, пострадавшим от урагана «Сэнди».
Ранее с предложением помочь в тушении пожаров выступил президент США Дональд Трамп. Российский лидер Владимир Путин поблагодарил его за «за столь внимательное отношение», напоминает RT.
В настоящий момент в Сибири горит около трех миллионов гектаров леса, зафиксировано более 230 очагов возгорания. Министерство обороны РФ планирует потушить все пожары за пять дней, передает «