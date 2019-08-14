Народный артист Российской Федерации, поэт-песенник Илья Резник раскритиковал Ольгу Бузову за ее неудачную шутку, в которой она, облизывая тарелку, назвала себя «блокадницей».
«Увы, к сожалению, наш шоу-бизнес все деградирует и деградирует. Наши эстрадного шоу товарищи потеряли стыд, совесть, честь, Родину», — приводит РЕН-ТВ слова Резника. По его словам, если бы Бузова перенеслась в 1942 год в Ленинград, где артист был «блокадным ребенком», она не совершила бы «такой гнусный поступок», обижающий многих людей. Поэт добавил, что в то время жители города «пухли от голода», в то время как сейчас «товарищи Бузовы» пухнут от денег.
Ранее на странице Ольги Бузовой в соцсети появилось видео, на котором она облизывает тарелку. Смеясь, телезвезда называет себя «блокадницей». Пользователи социальных сетей раскритиковали артистку за неуместную шутку. Мать певицы, в свою очередь, попыталась оправдаться за дочь, рассказав, что бабушка Ольги пережила годы блокады и ее привычки переняли другие родственники.