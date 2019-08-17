Возникли нарушения в работе двигателя самолета
Пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Хабаровска. У воздушного судна возникла неисправность в двигателе. Видео случившегося опубликовал телеканал
Как сообщает транспортная прокуратура, самолёт вылетел по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре около 11:00 по местному времени. Через час система оповещения сообщила о неисправностях двигателя, передает RT.
Видимых повреждений у самолета нет. Никто в инциденте не пострадал. На месте происшествия работают следователи, которые не исключают, что были нарушены правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.