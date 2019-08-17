16 августа 2019

В аэропорту Хабаровска экстренно сел самолет. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Возникли нарушения в работе двигателя самолетаФото: Владимир Жабриков

Пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Хабаровска. У воздушного судна возникла неисправность в двигателе. Видео случившегося опубликовал телеканал Life.ru

Как сообщает транспортная прокуратура, самолёт вылетел по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре около 11:00 по местному времени. Через час система оповещения сообщила о неисправностях двигателя, передает RT.

Видимых повреждений у самолета нет. Никто в инциденте не пострадал. На месте происшествия работают следователи, которые не исключают, что были нарушены правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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