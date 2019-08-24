Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

В Краснодарском крае упал самодельный вертолет Ми-2 (фото из архива)
В Каневском районе Краснодарского края упал самодельный вертолет, собранный на базе Ми-2. Об этом сообщили в Следственном Комитете России в интервью ТАСС.
«Вечером 24 августа в районе станицы Челбасская Каневского района Краснодарского края упал вертолет Ми-2. Предварительно, в результате происшествия погиб пилот», — сообщили в ведомстве. Погибшему было 63 года, уточняет Nation News. Следователи уже выехали на место инцидента, чтобы установить обстоятельства крушения.
Собранный на базе Ми-2 вертолет принадлежал индивидуальному предпринимателю. Трагедия произошла, когда вертолет выполнял сельхозработы. Машина загорелась при падении. Сейчас огонь уже потушили.