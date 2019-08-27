26 августа 2019

Перепись в России проведут с помощью китайских планшетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание гордумы Первоуральска по отставке Переверзева. Первоуральск, смартфон, планшет
Компания Huawei готова прошивать свои гаджеты российской ОС «Аврора»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На 360 тысяч планшетных компьютеров производства китайской компании Huawei будет установлена российская операционная система «Аврора». Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, в настоящее время производитель ведет переговоры об условиях продажи техники, которая будет использоваться при проведении переписи населения России в 2020 году.

«Китайская Huawei начала переговоры с Россией об установке российской операционной системы (ОС) „Аврора“ на 360 000 своих планшетов для проведения переписи населения России в следующем году», — сообщает агентство RNS. Представители китайской компании подтверждают факт переговоров с российским Минкомсвязи, однако деталей пока не раскрывают.

Ранее сообщалось, что Huawei готова устанавливать на свои устройства ОС «Аврора», разработанную в России на базе финской Sailfish. Российская прошивка должна стать альтернативой американской ОС Android, которую компании могут запретить использовать из-за санкций.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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