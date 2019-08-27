Перепись в России проведут с помощью китайских планшетов

На 360 тысяч планшетных компьютеров производства китайской компании Huawei будет установлена российская операционная система «Аврора». Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, в настоящее время производитель ведет переговоры об условиях продажи техники, которая будет использоваться при проведении переписи населения России в 2020 году.
«Китайская Huawei начала переговоры с Россией об установке российской операционной системы (ОС) „Аврора“ на 360 000 своих планшетов для проведения переписи населения России в следующем году», — сообщает агентство
Ранее сообщалось, что Huawei готова устанавливать на свои устройства ОС «Аврора», разработанную в России на базе финской Sailfish. Российская прошивка должна стать альтернативой американской ОС Android, которую компании могут запретить использовать из-за санкций.