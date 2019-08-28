Диетолог объяснил, почему на Кавказе самый калорийный рацион

Больше всего едят на Северном Кавказе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Глава Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург раскритиковал данные Росстата о том, что жители Дагестана в 2018 в среднем употребляли 3988 ккал в сутки. Мнением доктор медицинских наук поделился в разговоре с «URA.RU».

Гинзбург усомнился в корректности исследования Росстата. «Методика подсчета этой цифры весьма сложная. Необходимо по граммам считать то, что человек ел», — пояснил эксперт. Он также поставил под вопрос компетентность тех, кто считал калорийность рациона в регионах. «С точки зрения счетовода, как показать, что люди хорошо живут? Они побольше едят. Там, где „средневековье“ из головы не выветрилось, такой подход. Где люди посовременнее, там понимают, что много есть — это нехорошо жить и уж точно недолго», — подчеркнул собеседник агентства.

«По современным нормам 2600 ккал — это много. Цифра объясняется малоподвижным образом жизни, низкой диетологической культурой и низкой культурой здоровья», — пояснил Гинзбург. По его словам, россиянам рекомендовано потреблять около 2000—2200 ккал в сутки. При этом также следует учитывать то, благодаря каким питательным веществам это количество калорий поступает в организм, добавил эксперт.

Ранее Росстат опубликовал среднесуточную калорийность рациона россиян в 2018 году — 2651 ккал, напоминает RT. При этом больше всего калорий в день потребляли жители Дагестана 3988 ккал, Кабардино-Балкарии 3619 ккал и Ингушетии 3406 ккал. Меньше всего в Тамбовской области 2228 ккал, Хабаровском крае 2182 ккал и Рязанской области 2180 ккал, пишет «Национальная служба новостей».