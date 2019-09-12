Ямалец, помогавший Шумкову стать губернатором, возвращается на родину

После избирательной кампании Кирилл Истомин прилетел на Ямал Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Известный ямальский политолог Кирилл Истомин, работавший в штабе Вадима Шумкова на выборах губернатора Курганской области, возвращается в округ. Об этом «URA.RU» сообщил сам Истомин.

Он также поделился эмоциями от работы с Шумковым. «Это сильный, харизматичный решительный кандидат, с которым было легко работать. У него очень яркий стиль общения с жителями, открытый, прямой и честный. Это вызывает симпатию у людей. Поэтому сама личность кандидата Шумкова стала определяющей», — поделился с агентством Истомин.

Политолог отметил, что у Шумкова и губернатора Ямала Дмитрия Артюхова есть общие черты. «Это новая управленческая школа. Это люди, которые прошли хорошие образовательные курсы. Они сразу выделяются уверенностью в стиле управления, это вызывает уважение», — подчеркнул Истомин.

После избирательной кампании в Кургане Истомин пока не планирует приступать к работе на Ямале, а отправится в отпуск.

Единый день голосования прошел в России 8 сентября. В Курганской области жители выбирали губернатора. Набрав более 80% голосов избирателей, победу одержал врио главы области Вадим Шумков. Истомин был членом его предвыборного штаба и отвечал за идеологию кампании.