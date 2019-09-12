Бывший представитель США при ООН призналась в личной предубежденности против России

В 2016 году Россия впервые проиграла крупные выборы в ООН Фото: Официальный сайт президента Украины

Россия в 2016 году не попала в Совет по правам человека (СПЧ) из-за того, что тогдашний представитель США в ООН Саманта Пауэр ослушалась указания из Вашингтона и отказалась проголосовать за Москву. Об этом Пауэер написала в своих мемуарах «Школа идеалистки». Она отметила, что поступила так из-за ситуации на Украине.

По словам Пауэр, между постоянными членами Совбеза ООН, включая Россию и США, есть договоренность поддерживать друг друга при избрании в СПЧ. «[Но] произошло слишком многое, чтобы я могла позволить себе не голосовать в соответствии со своей совестью», — приводит слова Пауэр РИА «Новости».

Она отметила, что ее голос был решающим — он помог победить Хорватии, которая в противном случае во втором туре голосования уступила бы России. «Это был первый раз в истории, когда правительство [России] проиграло крупные выборы в ООН», — объяснила Пауэр, добавив, что ей не нравилась позиция Москвы по Украине.